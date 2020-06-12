Болгария вступает в зону евро

13:15 15.06.2020   Болгария

Правительство Болгарии приняло в пятницу, 12 июня, на внеочередном заседании решение приобрести 19% акций частного Первого инвестиционного банка (ПИБ).

Сделано это, чтобы выполнить последнее условие присоединения страны к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом вступления страны в зону евро, пишет ghall.com.

«Наша цель завершить в июле процесс присоединение к системе ERM 2. [Приобретения части ПИБ] было последним требованием для вступления в эту систему. Приобретение части акций гарантирует стабильность ПИБ, так как он будет иметь внешний капитал в объеме 30%», – сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на заседании правительства.

Ориентировочная стоимость пакета акций ПИБ составит около 140 млн левов (около 70 млн евро), сделка будет осуществлена через Болгарский банк развития.

Членами зоны евро являются на настоящий момент 19 государств. Для вступления в сообщество страна-кандидат должна два года оставаться членом ERM 2. Кроме того, она должна выполнить так называемые Маастрихтские критерии: максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВНП; размер госдолга – 60% ВВП; инфляция не должны быть более чем на 1,5% выше, чем средний уровень инфляции в трех странах ЕС с самыми низкими ее показателями.

Европейский механизм обменных курсов был создан в 1979 году задолго до введения евро, его главной целью было снижение взаимных колебаний курсов валют государств Европейского экономического сообщества относительно друг друга. Он стал одним из основных механизмов балансировки валютных курсов при создании зоны евро в 1999 году. В настоящее время этот механизм допускает предельные колебания курса валюты страны – кандидата на вступление в зону евро в пределах коридора плюс-минус 15% от согласованного курса этой валюты к евро.

На данный момент Болгария поддерживает фиксированный курс лева по отношению к евро и отвечает Маастрихтским критериям. Ожидается, что страна сможет ввести у себя евро в 2023 году.



Ще на цю тему:

16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
08:22 19.04.2018
Прогноз: Болгарская экономика в этом году вырастет на 4.4%
11:44 27.03.2018
Болгария на четвертом месте по инновационной динамике в ЕС
13:51 16.02.2018
Экономист: Болгария как можно быстрее должна ввести евро
12:22 30.01.2018
Внешний долг Болгарии продолжает сокращаться
12:24 17.01.2018
Экс-министр экономики Болгарии: После введение евро некоторые цены даже снизятся
22:41 16.12.2017
София признана городом с процветающей экономикой и перспективами новых инвестиций
00:37 14.12.2017
Болгария на втором месте в ЕС по доли населения, подверженного риску бедности
12:05 06.12.2017
ВВП Болгарии в третьем квартале вырос на 3.9%
12:21 01.12.2017
В Болгарии приняли бюджет на 2018 год
10:04 06.11.2017
В прошлом году более 0,5 млн болгар жили на 125 левов в месяц
08:12 13.10.2017
Минфин: В следующие 3 года экономика Болгарии будет расти на 3.9% в год
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
17:45 12.06.2020
Греція продовжила дію тимчасових посвідок на проживання через величезні черги
19:45 11.06.2020
В Греции сообщают о росте потока нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
19:45 12.06.2020
Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 15.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 12 - 15 июня
19:45 15.06.2020
Американский ударный беспилотник уничтожил джихадистов, преодолев все российские системы ПВО
19:30 15.06.2020
В городах по всей России отменяют путинский «парад Победы»
17:00 15.06.2020
Лукашенко отправил за решетку 16 топ-менеджеров банка «Газпрома»
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
Всі новини країни
Турция Турция
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
15:15 15.06.2020
Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ
13:35 15.06.2020
Туреччина почала військову операцію "Орлиний кіготь" проти курдів в Іраку
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 15.06.2020
Оккупанты жалуются, что пандемия замедлила ход "международных проектов" в Крыму
20:30 15.06.2020
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
20:15 15.06.2020
КПВВ на межі з Кримом поновили роботу
19:15 15.06.2020
Вице-премьер РФ едет в аннексированный Крым с проверкой
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд