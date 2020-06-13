Посла Москвы в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в румынский МИД в ответ на заявление официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

Она комментировала новую стратегию обороны европейской страны, в которой РФ названа врагом, и заявила, что такое признание чревато ростом напряженности в зоне интересов нескольких стран, пишет ghall.com.

«Упоминание России в национальной стратегии обороны Румынии связано с поведением России в регионе в последние годы», — заявили после слов Захаровой в Бухаресте.

МИД Румынии добавил, что с тем, что РФ вносит дестабилизацию в регион, согласны в Евросоюзе и в НАТО.

Ранее сообщалось, что Румыния рассматривает Россию в новой оборонной стратегии как враждебное государство