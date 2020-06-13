Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
|13:00 15.06.2020
|Румыния
Посла Москвы в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в румынский МИД в ответ на заявление официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.
Она комментировала новую стратегию обороны европейской страны, в которой РФ названа врагом, и заявила, что такое признание чревато ростом напряженности в зоне интересов нескольких стран, пишет ghall.com.
«Упоминание России в национальной стратегии обороны Румынии связано с поведением России в регионе в последние годы», — заявили после слов Захаровой в Бухаресте.
МИД Румынии добавил, что с тем, что РФ вносит дестабилизацию в регион, согласны в Евросоюзе и в НАТО.
Ранее сообщалось, что Румыния рассматривает Россию в новой оборонной стратегии как враждебное государство
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