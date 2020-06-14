Турция намерена открыть в Ливии две военные базы и организовать морские миссии
|12:45 15.06.2020
|Турция
Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии, чтобы предотвращать угрозы стране со стороны моря.
Власти Турции намерены открыть две военные базы в Ливии. Об этом сообщило издание Yeni Safak со ссылкой на военные источники, передает ghall.com.
По его данным, в рамках углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами, Анкара разместит противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя в западной части Ливии. Турецкие военные также расположатся на военной базе близ города Мисурата.
Кроме того, Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии, чтобы предотвращать угрозы стране со стороны моря.
В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция также намерена начать разведку и бурение на месторождениях нефти.
Сообщается, что за последние недели правительственная армия Ливии при поддержке Турции добилась значительных успехов в борьбе с силами маршала Халифы Хафтара. Его “Ливийская национальная армия” была отброшена из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.
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