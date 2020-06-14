Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
|12:30 15.06.2020
|Грузия
Основным препятствием для Грузии все еще является российская оккупация Абхазии и Южной Осетии.
Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе обращения к парламенту в формате министерского часа, пишет ghall.com.
Он говорил о том, что от предыдущих властей достались сложнейшие условия безопасности среды, ежедневно приходится сталкиваться с бордеризацией.
Грузия имеет сложное положение для доступа демократического мира в Кавказский регион. Из-за важности региона имеются прямые и косвенные угрозы безопасности Грузии и всего региона. Для их предотвращения нужно иметь особо гибкие и эффективные оборонные возможности. Черное море, вооружение Кавказского региона и расположенные на территории современные российские воздушные, морские и сухопутные компоненты, сильно усложняют военно-политический доступ Запада к региону, отмечает Гарибашвили.
Как он утверждает, существует значительная проблема для страны — отсутствие высокоточных наземных, морских и воздушных компонентов большой дальности у границ Грузии.
Сотрудничество с НАТО и странами-партнерами является стержнем для развития министерства, считает он. С помощью непрерывных усилий наших солдат — Грузия заняла место надежного и достойного партнера в постройке евро-атлантической безопасности. Сейчас Грузия достойный стратегический партнер НАТО и является самым совместимым государством-аспирантом в регионе. В том, что Грузия вносит значительный вклад в укрепление безопасности евро-атлантического пространства имеется большая заслуга солдат, заявил министр.
По словам Гарибашвили, Грузия продолжает исполнять свои поручения и рекомендации, взятые перед Североатлантическим альянсом.
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