Основным препятствием для Грузии все еще является российская оккупация Абхазии и Южной Осетии.

Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе обращения к парламенту в формате министерского часа, пишет ghall.com.

Он говорил о том, что от предыдущих властей достались сложнейшие условия безопасности среды, ежедневно приходится сталкиваться с бордеризацией.

Грузия имеет сложное положение для доступа демократического мира в Кавказский регион. Из-за важности региона имеются прямые и косвенные угрозы безопасности Грузии и всего региона. Для их предотвращения нужно иметь особо гибкие и эффективные оборонные возможности. Черное море, вооружение Кавказского региона и расположенные на территории современные российские воздушные, морские и сухопутные компоненты, сильно усложняют военно-политический доступ Запада к региону, отмечает Гарибашвили.

Как он утверждает, существует значительная проблема для страны — отсутствие высокоточных наземных, морских и воздушных компонентов большой дальности у границ Грузии.

Сотрудничество с НАТО и странами-партнерами является стержнем для развития министерства, считает он. С помощью непрерывных усилий наших солдат — Грузия заняла место надежного и достойного партнера в постройке евро-атлантической безопасности. Сейчас Грузия достойный стратегический партнер НАТО и является самым совместимым государством-аспирантом в регионе. В том, что Грузия вносит значительный вклад в укрепление безопасности евро-атлантического пространства имеется большая заслуга солдат, заявил министр.

По словам Гарибашвили, Грузия продолжает исполнять свои поручения и рекомендации, взятые перед Североатлантическим альянсом.