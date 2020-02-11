Російські військові провели в Калінінградській області тренування з нанесення ракетних ударів комплексами “Іскандер” на тлі морських навчань НАТО, які проходять на Балтиці.

Про це повідомили у пресслужбі Західного військового округу РФ, передає УНН.

“У межах планових заходів бойової підготовки сил (військ) Балтійського флоту в Калінінградській області з розрахунками оперативно-тактичних комплексів ”Іскандер“ проведено тренування з нанесення умовних ракетних ударів”, — повідомили в окрузі.

У ЗВО РФ уточнили, що бойова підготовка велася “на тлі навчання ВМС країн Північноатлантичного альянсу Baltops 2020, що проходить в Балтійському морі”.