Депутат Бундестагу їздив до Криму на переобрання Путіна коштом Росії
|12:15 15.06.2020
|Крым
Депутат Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Ульріх Еме у 2018 році провів чотири дні в анексованому Криму коштом комітету Держдуми Росії з міжнародних справ.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.
Журналісти посилаються на дані, які сам Еме вказав у декларації для Парламентської асамблеї Ради Європи, куди він також входить.
Поїздка німецького парламентарія відбулася під час переобрання Володимира Путіна на пост президента РФ у березні 2018 року. В Криму Еме називав себе "міжнародним спостерігачем" і хвалив організацію виборів.
При цьому Євросоюз і ОБСЄ відмовилися відправляти на голосування на анексованому півострові своїх міжнародних спостерігачів. А після виборів ЄС розширив санкції щодо Росії.
Депутати Бундестагу згідно із законом не можуть приймати "грошові відрахування" в обмін на представництво інтересів відповідного спонсора. При цьому Еме багаторазово вимагав скасування санкцій проти Росії і виступав за повернення РФ до ПАРЄ.
Сам Ульріх Еме у відповідь на запити журналістів заявив, що надав всю інформацію про свій візит до Криму в адміністрацію Бундестагу.
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