США закликали Росію повернути Україні Крим і припинити репресії

11:45 15.06.2020   Крым

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію повернути анексований Крим Україні та припинити репресії проти місцевого населення.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на Facebook-сторінці Держдепу.

"Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим - це Україна", - йдеться у заяві Помпео.

Нагадаємо, 10 червня ЄС на рік продовжив пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.



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