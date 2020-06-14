США закликали Росію повернути Україні Крим і припинити репресії
|11:45 15.06.2020
|Крым
Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію повернути анексований Крим Україні та припинити репресії проти місцевого населення.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на Facebook-сторінці Держдепу.
"Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим - це Україна", - йдеться у заяві Помпео.
Нагадаємо, 10 червня ЄС на рік продовжив пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
Ще на цю тему:
Вице-премьер РФ едет в аннексированный Крым с проверкой
Депутат Бундестагу їздив до Криму на переобрання Путіна коштом Росії
Кримські татари та українці провели акцію в День Росії під посольством РФ у Києві / Фото
Полозов: Не думаю, що Кремль захоче просто так віддати українського військового, затриманого росіянами поблизу кордону із Кримом
Війна почалася з Криму. Зеленський має намір повернути на порядок денний питання деокупації півострова
Політв’язень Котов, який виступав проти анексії Криму, став лауреатом премії Нємцова
Михайло Гончар: весна-2020 на крилах «чорних лебедів»
В Украине призвали ЕС жестко отреагировать на действия России в оккупированном Крыму