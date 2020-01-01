На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
|11:30 15.06.2020
|Армения
У неділю, 14 червня, біля будівлі Служби національної безпеки Вірменії співробітники поліції затримали понад 100 громадян.
Про це повідомив начальник Управління зі зв'язків з громадськістю та інформації поліції Вірменії Ашот Агаронян, передає УНН з посиланням на "Радио Азатутюн".
Повідомляється, що вказані особи були затримані “за невиконання законних вимог поліції”.
За даними агентства, 14 червня з ранку СНБ проводить обшук в будинку лідера партії “Процвітаюча Вірменія” Гагика Царукяна в селі Аріндж недалеко від Єревана.
Царукян заявив присутнім біля його будинку прихильникам, що те, що відбувається, є спробою чинити на нього політичний тиск. Він також повідомив, що йде на допит в СНБ. Згодом біля будівлі СНБ на акцію зібралися депутати від фракції “Процвітаюча Вірменія” і прихильники Царукяна.
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