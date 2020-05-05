Від вибуху на Одещині постраждали п'ятеро людей

11:15 15.06.2020   Одесса

Вибух гранати стався в Біляївському районі на Одещині, в результаті нього постраждало п’ятеро людей. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Біляївському районі, в результаті якого постраждало п’ятеро людей. Попередньо встановлено, що троє жителів села Дачне віком від 23-ох до 29-ти років принесли додому до одного з них кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. Під час маніпуляцій з одним із пристроїв стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки та дві жінки, 1994 та 1949 року народження, які в той час були поряд з ними на подвір’ї, отримали осколкові поранення кінцівок. Їм надається медична допомога, додали у поліції.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група Усатівського відділення поліції та вибухотехніки. Поліцейські вилучили ще дві гранати. Обставини події встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



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