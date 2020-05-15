По состоянию на утро 14 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает оккупационное правительство Севастополя, пишет РИА Новости.

"Среди заболевших - 17-летний подросток, прибывший в Севастополь из Воронежа. Сделанный на пункте пропуска тест показал положительный результат, пациент находился на самоизоляции дома и был доставлен в инфекционную больницу. Остальные - контактные с ранее заболевшими", - уточнили в оккупационном правительстве.

Помимо этого, в Севастополе 13 июня зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми.

Еще два новых случая новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе на утро 15 июня.

«Плюс два случая. Причём один с непонятной группой контактов – просто человек обратился (за медицинской помощью), никуда не выезжал и так далее, где-то уже здесь получил заболевание, соответствующим образом с кем-то контактировал, кто не был в поле нашего контроля», – сообщил так называемый "и.о. губернатора города" Развожаев.

Он отметил, что это прогнозируемый случай при частичном снятии ограничительных мер по коронавирусной инфекции.