COVID-19: Число заболевших в Севастополе растет
|18:00 15.06.2020
|Севастополь
По состоянию на утро 14 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает оккупационное правительство Севастополя, пишет РИА Новости.
"Среди заболевших - 17-летний подросток, прибывший в Севастополь из Воронежа. Сделанный на пункте пропуска тест показал положительный результат, пациент находился на самоизоляции дома и был доставлен в инфекционную больницу. Остальные - контактные с ранее заболевшими", - уточнили в оккупационном правительстве.
Помимо этого, в Севастополе 13 июня зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми.
Еще два новых случая новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе на утро 15 июня.
«Плюс два случая. Причём один с непонятной группой контактов – просто человек обратился (за медицинской помощью), никуда не выезжал и так далее, где-то уже здесь получил заболевание, соответствующим образом с кем-то контактировал, кто не был в поле нашего контроля», – сообщил так называемый "и.о. губернатора города" Развожаев.
Он отметил, что это прогнозируемый случай при частичном снятии ограничительных мер по коронавирусной инфекции.
Ще на цю тему:
COVID-19: За выходные в Крыму выявлено 56 заболевших коронавирусом
Керченские моряки поделились впечатлениями об обсервации
Родственники из Санкт-Петербурга заразили коронавирусом 90-летнюю жительницу Севастополя
Новый военный госпиталь в Севастополе принял первых пациентов
COVID–19: в Крыму резкий рост коронавирусной инфекции
Сім осіб з COVID-19 у Криму — у тяжкому стані
В оккупированном Крыму вынесено более четырехсот судебных постановлений за нарушение «режима повышенной готовности»
В окупованому Криму нарахували 623 випадків COVID-19