COVID-19: За выходные в Крыму выявлено 56 заболевших коронавирусом
|15:30 15.06.2020
|Крым
Новая коронавирусная инфекция12 июня в оккупированном Крыму выявлена у 22 человек.
Об этом сообщает Крыминформ.
11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям.
В субботу, 13 июня коронавирусная инфекция зарегистрирована в Крыму у 27 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая выявлены среди прибывших из-за рубежа. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, пишет издание.
За 14 июня на территории оккупированного Крыма подтверждено еще 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, двое – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
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