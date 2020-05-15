Новая коронавирусная инфекция12 июня в оккупированном Крыму выявлена у 22 человек.

Об этом сообщает Крыминформ.

11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям.

В субботу, 13 июня коронавирусная инфекция зарегистрирована в Крыму у 27 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая выявлены среди прибывших из-за рубежа. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, пишет издание.

За 14 июня на территории оккупированного Крыма подтверждено еще 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, двое – при лабораторном скрининге здоровых лиц.