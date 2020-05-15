У Сімферополі обрали запобіжний захід затриманим у справі про «теракт на ринку»
|21:01 12.06.2020
|Крым
У Сімферополі в підконтрольному Росії Київському районному суді 12 червня обирали запобіжний захід затриманим ФСБ Росії у справі про «теракт на ринку».
Як повідомляє провладне кримське інформаційне агентство «Крым Информ», троє поміщені під варту на два місяці, четвертий – відправлений під домашній арешт на той же термін.
Раніше адвокат одного із затриманих Сергій Легостов підтвердив, що підозрюваним оберуть запобіжний захід у Сімферополі.
10 червня ФСБ Росії стверджувала, що запобігла теракту на одному з ринків Сімферополя. У ФСБ стверджують, що були вилучені саморобні вибухові пристрої, зброя, боєприпаси та засоби зв'язку, що містять інформацію про підготовлювані злочини.
За версією ФСБ, затримані підтримували зв'язок «із представниками радикальних українських формувань, які воюють на південному сході України».
Реакції української сторони на такі заяви не було.
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