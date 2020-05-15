Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор у ході онлайн-засідання Постійної ради цієї організації 11 червня нагадав слова російського президента Володимира Путіна про те, що Крим є частиною України.

Таким чином, він знову закликав Росію поважати територіальну цілісність України і припинити анексію півострова, передає Крым.Реалии.

«У 2008 році сам президент Путін сказав, що «Крим не є спірною територією ... Росія давно визнала кордони сучасної України». Це було сказано в 2008 році. Відповідно до Гельсінського заключного акту Росія зобов'язана дотримуватися принцип, згідно з яким кордони не можуть бути змінені силою і що вона не захоплюватиме або узурпуватиме якусь територію держави-учасниці», – йдеться в заяві Гілмора, опублікованій на сайті Представництва США в ОБСЄ.

Він знову вказав на те, що «Росія повинна припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим – це Україна».

Раніше Гілмор закликав Росію надати доступ міжнародним спостерігачам і незалежним журналістам в анексований Крим, а також припинити призов кримчан для служби в російській армії.