Посол США в ОБСЄ нагадав Росії слова Путіна про те, що Крим – це Україна
|20:50 12.06.2020
|Крым
Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор у ході онлайн-засідання Постійної ради цієї організації 11 червня нагадав слова російського президента Володимира Путіна про те, що Крим є частиною України.
Таким чином, він знову закликав Росію поважати територіальну цілісність України і припинити анексію півострова, передає Крым.Реалии.
«У 2008 році сам президент Путін сказав, що «Крим не є спірною територією ... Росія давно визнала кордони сучасної України». Це було сказано в 2008 році. Відповідно до Гельсінського заключного акту Росія зобов'язана дотримуватися принцип, згідно з яким кордони не можуть бути змінені силою і що вона не захоплюватиме або узурпуватиме якусь територію держави-учасниці», – йдеться в заяві Гілмора, опублікованій на сайті Представництва США в ОБСЄ.
Він знову вказав на те, що «Росія повинна припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим – це Україна».
Раніше Гілмор закликав Росію надати доступ міжнародним спостерігачам і незалежним журналістам в анексований Крим, а також припинити призов кримчан для служби в російській армії.
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