Уряд відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд іноземним громадянам. Про рішення, прийняте на засіданні Кабміну 12 червня .

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає Голос Америки.

Як повідомив міністр, дозвіл на в’їзд поширюється на іноземців, які не є громадянами країн зі значним розповсюдженням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті", - зазначив Криклій.

Водночас, як повідомив міністр Криклій, українців з 15 червня готові приймати такі країни:

Албанія і США - без обмежень на кордоні, пов'язаних з коронавірусом, і без тестування.

Велика Британія - з умовою відбуття карантину упродовж 14 днів.

Туреччина і Туніс - за умови тестування по прибуттю.

Така оперативна інформація наразі; з 1 липня кордони для українців можуть відкрити Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція. Така можливість, як повідомляють у Міністерстві інфраструктури, буде розглянута після покращення епідемічної ситуації в Україні.

Міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення в Україні відновлено з 15 червня.

Раніше, з 28 березня, український кордон через карантин був повністю закритий для регулярних пасажирських перевезень, у тому числі авіаційних.