Фігурант другої сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров написав листа своїй сім'ї, в якому підкреслив, що в період коронавірусної пандемії в СІЗО не видають ніяких засобів захисту. Медичну допомогу не надають, хоча політв'язень вже двічі просив прийому у лікаря для вирішення всіх проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

Оригінал тексту листа надала Кримськотатарському Ресурсному Центру його дружина Разіє.

"Почастішали і стали регулярними болі у лівій грудині від плеча до живота з ранку 8 до 14 годин. Викликаю фельдшера, - не приходить, приходить через 7-8 годин, ліків немає, як допомогти не знає. Тільки стоячи через двері (отвір), міряють температуру. На прийомі у терапевта тільки перевіряють тиск, і нічого не призначають нового, ні кардіограм, ні УЗД, ні консультацій кардіолога. 1 раз в 3 місяці мені потрібно проводити ЕКГ, здавати кров на біохімію і загальний аналіз, здавати сечу, отримувати консультації кардіолога по серцю і невролога через хворобу нирок. Цього немає і не планується", - йдеться в листі.

Політв'язень підкреслив, що ліками ніхто не забезпечує, але й ліки, передані рідними, не видають. Він двічі просив прийому у лікаря для вирішення всіх проблем, пов'язаних з його здоров'ям, але відповіді немає.

"У період пандемії немає засобів захисту (маски і рукавичок) від МСЧ - 91 як до немолодого хворого зі слабким імунітетом. Суди не переносяться і мене виводять на суди в місця скупчення людей, в тому числі приїжджих з інших регіонів РФ, чим створюють загрозу зараження", - додав він.

Нагадаємо, що 27 березня 2019 року російські силовики в окупованому Криму провели масові обшуки в 26 будинках кримських татар. У деяких активістів вилучили літературу, яку, за даними "Кримської солідарності", силовики самі і підкинули. Крім книг і брошур, у людей вилучали телефони, планшети, ноутбуки, паспорта. Силовики поводилися грубо. Повідомляється, що вони застосовували фізичну силу щодо затриманих. У будинки заходили у взутті. Адвокатів, які приїхали на місце проведення обшуків, не допускали до підзахисних. За результатами було затримано 20 осіб, яких підозрюють в причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". 28 березня затримали ще трьох кримськотатарських активістів, в будинках яких в їх відсутність були проведені обшуки. 27-28 березня окупаційний суд заарештував всіх 23 затриманих після обшуків кримськотатарських активістів. Їм обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Згодом всім фігурантам "справи" неодноразово продовжували термін арешту.