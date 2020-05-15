Дмитрий Шеряко, так называемый «министр экономразвития» оккупированного Крыма, в ходе онлайн-конференции заявил о несомненной пользе «федеральной целевой программы» в вопросах снабжения промышленных предприятий оккупированного Крыма водой.

В рамках «фцп» проводится ряд мероприятий, которые и решают водную проблему для промышленности. Не давая конкретных цифр, «министр» приобщил к спасительным мероприятиям: строительство водозаборов, модернизацию старых сетей и строительство новых, сообщает Флот2017.

«Нам в один миг прекратили подачу воды, и понятно, что Крым должен в этих условиях жить и дальше развиваться. Строятся водозаборы, вода добывается с помощью скважин, происходит модернизация старых и строительство новых сетей. Поэтому говорить о том, что определенные производства будут лишены технологической воды, думаю, неправильно», — заявил «министр» Шеряко.

Также «министр» выразил надежду, что оккупанты увеличат сроки реализации «фцп» до 2024 года, а также и объёмы финансирования — т.е. крымская промышленность будет обеспечена водой до 2024 года гарантированно.