Воды для промышленности в оккупированном Крыму хватит – заявление крымского «министра экономики»
|20:10 12.06.2020
|Крым
Дмитрий Шеряко, так называемый «министр экономразвития» оккупированного Крыма, в ходе онлайн-конференции заявил о несомненной пользе «федеральной целевой программы» в вопросах снабжения промышленных предприятий оккупированного Крыма водой.
В рамках «фцп» проводится ряд мероприятий, которые и решают водную проблему для промышленности. Не давая конкретных цифр, «министр» приобщил к спасительным мероприятиям: строительство водозаборов, модернизацию старых сетей и строительство новых, сообщает Флот2017.
«Нам в один миг прекратили подачу воды, и понятно, что Крым должен в этих условиях жить и дальше развиваться. Строятся водозаборы, вода добывается с помощью скважин, происходит модернизация старых и строительство новых сетей. Поэтому говорить о том, что определенные производства будут лишены технологической воды, думаю, неправильно», — заявил «министр» Шеряко.
Также «министр» выразил надежду, что оккупанты увеличат сроки реализации «фцп» до 2024 года, а также и объёмы финансирования — т.е. крымская промышленность будет обеспечена водой до 2024 года гарантированно.
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