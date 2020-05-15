Україна стала учасницею партнерства розширених можливостей НАТО
|17:32 12.06.2020
|Украина
Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО.
Про це повідомив у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує УНН.
"Цей день настав. Я дуже вдячний нашим партнерам в Альянсі за те, що вони зробили це можливим. Україна нарешті здобуває заслужений статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Ми робимо один одного сильнішими", - повідомив Кулеба.
Як повідомлялося раніше, Кулеба окреслив пріоритети України в рамках “Східного партнерства” з ЄС.
Нагадаємо, як повідомив глава міноборони Андрій Таран, в Україні розробляється програма переходу на сучасні види озброєнь.
Також на початку червня нардепи підтримали законопроект про зміну військових звань за стандартами НАТО.
Як повідомлялося, українські літаки здійснили 17 місій із доставки меддопомоги для п’яти країн НАТО.
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