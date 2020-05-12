Наказать Медведчука и отключить РФ от SWIFT. Конгрессмены США выступили за ужесточение санкций против России

19:30 12.06.2020   Крым

Республиканская партия Палаты представителей Конгресса США разработала новую стратегию сохранения мирового лидерства США, которая предусматривает ужесточить санкции против Кремля. 

В документе отмечают, что Россия незаконно оккупировала территорию Украины и несмотря на уже введенные санкции президент РФ Владимир Путин продолжает агрессию против Украины, сообщает Гордон.

Конгрессмены считают, что Россию необходимо признать спонсором международного терроризма, ввести новые санкции против нефтегазовых проектов, а пророссийски настроенных структур в других странах.

Также предлагается отключить РФ от международной системы банковских транзакций SWIFT. Республиканская стратегия предусматривает ввести санкции против руководства SWIFT, если оно не согласится исключить Россию из списка стран обслуживания.

Также стратегия предусматривает распространение на руководителей дезинформационных кампаний Кремля, которые работают в России и за рубежом, имея в виду, в частности, и украинского бизнесмена Виктора Медведчука.

"Текущие санкции существенно не коснулись свояков Путина за рубежом, которые подрывали суверенитет постсоветских стран... Виктор Медведчук – пророссийский олигарх и поверенный в Украине, который использовал свою медиа-империю для активной помощи усилиям России по распространению вредной дезинформации", – говорится в документе.

На такое предложение американских конгрессменов уже отреагировало министерство иностранных дел РФ. Представитель ведомства Мария Захарова назвала планы США причислить Россию к числу стран – спонсоров терроризма "абсолютным хамством", сообщает "РИА-Новости".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР". 

В январе 2020 года в Госдепе заявили, что США будут продолжать вводить санкции против РФ, пока она не прекратит оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.
 



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