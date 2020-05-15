Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
|19:45 12.06.2020
|Грузия
Парламент Грузії 76-ма голосами затвердив законопроєкт про правила носіння захисних масок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
Зміни були внесені до Кодексу адміністративних правопорушень.
Згідно з ними, порушення правил носіння маски в закритому публічному просторі під час пандемії та/або епідемії спричинить штраф у розмірі 20 ларі (5,80 євро), допуск особи без маски в закритий публічний простір спричинить для юридичної особи, яка є власником цього простору, або індивідуального підприємця штраф у розмірі 500 ларі (145 євро).
Носіння маски під час пандемії та/або епідемії стає обов'язковим при поїздках на громадському транспорті і в таксі.
В іншому випадку, порушник цього правила, будь це пасажир або водій, буде оштрафований на 20 ларі.
За рішенням уряду Грузії з 8 червня в країні відновили транспортне сполучення між містами, почали працювати ресторани і готелі, пункти обміну валюти.
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