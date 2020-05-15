﻿Полозов: Не думаю, що Кремль захоче просто так віддати українського військового, затриманого росіянами поблизу кордону із Кримом

19:15 12.06.2020   Крым

Кремль навряд чи найближчим часом поверне українського військового Євгена Добринського, якого російські прикордонники затримали поблизу адміністративного кордону Криму.

Про це повідомив у коментарі виданню "ГОРДОН" адвокат Микола Полозов.

"Я не маю оптимізму, що після заяви представника України в ОБСЄ когось комусь передадуть. Це серйозна комплексна проблема. У Росії рішення ухвалюють з огляду не на юридичні обставини, а на політичні. Влада РФ розглядає Крим як полігон для поповнення обмінного фонду, формування якогось списку осіб, яких згодом можна передати Україні на тих чи інших умовах. І тут Кремль зважатиме виключно на свої інтереси", – зазначив Полозов.

Він сказав, що Росія може використати українських заручників як засіб шантажу для досягнення власних економічних і політичних цілей.

"Випадок із військовослужбовцем укладається в загальну канву. Не думаю, що Кремль захоче просто так його відпустити. У кращому разі його внесуть у список осіб на обмін, і в якийсь момент, коли зірки зійдуться і домовленостей буде досягнуто, він потрапить в обмінний пакет. Але залишається запитання: що натомість вимагатиме Москва? Потрібно розуміти, що для Кремля є низка актуальних питань щодо Криму, зокрема водопостачання. У зв'язку з катастрофічною ситуацією із запасами води через посуху, водосховища там заповнено щонайбільше на третину. Якщо літо буде спекотним, питання води може стати гостро, і я не відкидаю, що Кремль може пов'язати питання звільнення утримуваних осіб із розв'язанням своїх політичних та економічних питань. Тоді Добринський може стати ще одним заручником, засобом, який російська влада використає для шантажу України", – підкреслив адвокат.

За його словами, наразі переговори про обмін утримуваними особами між Україною та Росією заморожено.

"Усе впирається в політику, і я поки не бачу, щоб відбувалася розмова про розморожування переговорів про обмін. Понад 130 громадян України наразі перебуває в тюрмах і таборах РФ, їх переслідують за політичними мотивами. Переважна більшість із них – кримчани, переважно кримські татари. Після звільнення моряків та 11 політв'язнів більше нікого з утримуваних у РФ або окупованому Криму Росія не передавала. А список цих осіб тільки поповнювався. Хочу нагадати про того ж Івана Яцкіна, якого затримали у Криму в жовтні 2019 року за обвинуваченням у державній зраді, і декого іншого. Кілька днів тому ФСБ затримала ще кількох осіб за обвинуваченням у тероризмі. Нібито вони готували вибухи в інтересах України", – повідомив співрозмовник.

Він зазначив, що наразі західні партнери не зможуть надати Україні необхідної підтримки.

"Західні партнери України наразі не здатні надати навіть моральної підтримки в розморожуванні переговорного процесу, натиснути на Кремль, тому що в них маса своїх проблем – коронавірус, протести, економічна криза. По суті, Україну полишили на саму себе, і вона змушена самостійно розв'язувати питання з російською владою. Не варто забувати, що за рік президентства Володимира Зеленського вектор взаємин із РФ змінився доволі сильно. Спочатку було кілька успіхів. Обміну моряків вдалося домогтися завдяки жорсткої міжнародної позиції та рішенням Міжнародного трибуналу ООН. Але вже минуло дев'ять місяців, і ми не бачимо жодного прогресу в питанні звільнення утримуваних осіб", – сказав Полозов.

11 червня представник України в ОБСЄ Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання постійної ради цієї організації висунув вимогу до РФ звільнити українського військового Євгена Добринського, якого взяли під варту в анексованому Криму.

Військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший солдат Добринський зник уранці 30 травня біля півострова Чонгар у Херсонській області на адмінкордоні з окупованим Кримом. Неподалік від спостережного посту виявили сліди боротьби. Федеральна служба безпеки Росії підтвердила факт затримання Добринського 2 червня.

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував Добринського на місяць. Українського військового обвинуватили в незаконному переході "кордону" та зберіганні наркотичних речовин.

8 червня Іслям Веліляєв, адвокат заарештованого в анексованому Криму українського військовослужбовця Євгена Добринського, подав апеляційну скаргу на рішення підконтрольного Росії "Київського райсуду" Сімферополя про взяття його під варту.
 



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