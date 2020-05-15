Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові з прем'єром Швеції Стефаном Левеном висловився за повернення питання про тимчасово окупований Росією Крим на порядок денний світової політики.

«Прем'єр-міністр Швеції підтримав мою пропозицію повернути питання Криму на порядок денний. Роками звучало тільки питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму », — заявив Зеленський, повідомляє НВ.

Крим окупований РФ з 2014 року, також Москва стала стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «ЛДНР».

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Світова спільнота не визнає незаконну анексію Криму РФ і ввела щодо Москви низку санкцій за окупацію півострова.

В Україні 26 лютого встановлено Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.