У Мінекономіки Німеччини висловили побоювання, що санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" можуть бути спрямовані не тільки проти компаній, а й проти німецьких державних органів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У Мінекономіки вказують на двопартійний законопроєкт, який сенатори-демократи і республіканці внесли у Вашингтоні на початку червня в рамках американського законодавчого процесу. У відомстві зазначають, що відповідно до законопроєкту, всі компанії, які "пропонують послуги, страхування або певні послуги з модернізації суден" у зв'язку з планованим газопроводом "Північний потік-2", повинні бути включені в плановані санкції.

У документі також говориться: "Те ж саме стосується таких послуг, як випробування, інспекції або сертифікати, які необхідні для експлуатації Nord Stream 2."

У зв'язку з цим у міністерстві економіки побоюються, що запропонований американський законопроєкт міг би "ввести санкції проти адміністративно-технічних дій державних відомств у зв'язку з будівництвом або експлуатацією трубопроводу"".

"Було б нововведенням, якби санкції були спрямовані проти відомств (дружніх) урядів або прямо проти урядів", - йдеться у документі Мінекономіки.

Нагадаємо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Представлений проєкт закону дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

Для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.