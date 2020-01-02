У Німеччині побоюються, що санкції США щодо "Північного потоку-2" вдарять по держорганах

18:41 12.06.2020   Россия

У Мінекономіки Німеччини висловили побоювання, що санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" можуть бути спрямовані не тільки проти компаній, а й проти німецьких державних органів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У Мінекономіки вказують на двопартійний законопроєкт, який сенатори-демократи і республіканці внесли у Вашингтоні на початку червня в рамках американського законодавчого процесу. У відомстві зазначають, що відповідно до законопроєкту, всі компанії, які "пропонують послуги, страхування або певні послуги з модернізації суден" у зв'язку з планованим газопроводом "Північний потік-2", повинні бути включені в плановані санкції.

У документі також говориться: "Те ж саме стосується таких послуг, як випробування, інспекції або сертифікати, які необхідні для експлуатації Nord Stream 2." 

У зв'язку з цим у міністерстві економіки побоюються, що запропонований американський законопроєкт міг би "ввести санкції проти адміністративно-технічних дій державних відомств у зв'язку з будівництвом або експлуатацією трубопроводу"".

"Було б нововведенням, якби санкції були спрямовані проти відомств (дружніх) урядів або прямо проти урядів", - йдеться у документі Мінекономіки.

Нагадаємо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Представлений проєкт закону дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

Для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.



Ще на цю тему:

19:33 27.05.2020
Нові санкції проти Nord Stream 2: Берлін прокоментував заяву посла США
08:43 21.05.2020
Суд Євросоюзу відхилив позов Nord Stream 2 щодо норм газової директиви
17:30 19.05.2020
"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув до порту Німеччини
13:30 13.05.2020
Поляки получили последнее разрешение на строительство газопровода в обход России
15:21 03.02.2020
У січні "Газпром" лише частково використав оплачені потужності української ГТС
17:21 24.01.2020
Транзит Україною російського газу до ЄС за новим контрактом сягнув 2 млрд куб. м
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
11:49 02.01.2020
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
08:21 02.01.2020
Українська ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"
20:30 24.12.2019
Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво
08:20 21.12.2019
Україна, ЄС та Росія досягли остаточної домовленості про транзит газу - Офіс Президента
08:45 20.12.2019
Україна, Росія і Єврокомісія досягли «принципової угоди» щодо транзиту газу — віцепрезидент ЄК
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 12.06.2020
Греція продовжила дію тимчасових посвідок на проживання через величезні черги
19:45 11.06.2020
В Греции сообщают о росте потока нелегальных мигрантов
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 12.06.2020
Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 12.06.2020
У Німеччині побоюються, що санкції США щодо "Північного потоку-2" вдарять по держорганах
12:45 12.06.2020
Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру
11:45 12.06.2020
Пандемія: у Росії вже понад 510 тисяч інфікованих COVID-19, за добу померли ще 183 людини
21:00 11.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 10 , 11 июня
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 12.06.2020
США залишили Туреччину без винищувачів F-35 через купівлю російських С-400
14:41 12.06.2020
Новый рекорд ударных турецких беспилотников Bayraktar
12:16 12.06.2020
У Туреччині берегова охорона підібрала мігрантів, які не змогли потрапити у Грецію
10:45 12.06.2020
У Туреччині за зв’язки з FETO засудили працівника консульства США
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 12.06.2020
У Сімферополі обрали запобіжний захід затриманим у справі про «теракт на ринку»
20:50 12.06.2020
Посол США в ОБСЄ нагадав Росії слова Путіна про те, що Крим – це Україна
20:40 12.06.2020
Україна відкрила пункти пропуску в аеропортах і дозволила в'їзд іноземцям
20:20 12.06.2020
"Температуру міряють, стоячи через двері" - Джеміль Гафаров
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд