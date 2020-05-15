Лауреатом премії імені вбитого російського політика Бориса Нємцова за сміливість в обстоюванні демократичних цінностей у 2020 році став громадський активіст із Росії, засуджений у «московській справі», Костянтин Котов.

Про це йдеться у повідомленні Фонду Бориса Нємцова, передає Радіо Свобода.

«Це громадський активіст, політв’язень і просто мужня людина. Ми вітаємо Костянтина і бажаємо йому якнайшвидшого звільнення» – йдеться в повідомленні.

Фонд Бориса Нємцова щороку – після заснування премії в 2006 році, через рік після вбивства опозиційного політика – нагороджує одну людину за виняткову відвагу в боротьбі за демократичні цінності та права людини. Розмір премії – 10 тисяч євро. Зазвичай лауреата оголошують в День Росії 12 червня.

У попередні роки лауреатами ставали політик Лев Шлосберг, активісти Ільдар Дадін, Надія Мітюшкіна і Анастасія Шевченко.

Котов зараз перебуває під арештом за звинуваченням у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів.

Костянтин Котов – московський опозиційний активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав затриманим у Керченській протоці українським морякам, вимагав обміну ув’язненими між Росією та Україною і виступав проти анексії Криму. З березня до серпня 2019 року активіста неодноразово затримувала поліція. Востаннє його затримали 10 серпня у центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Мосміськдуми.

Правозахисні організації визнали Котова політв’язнем.