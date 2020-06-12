С пятницы, 12 июня, на улицах Одессы начал работу полицейский велопатруль. Одно из преимуществ такого патрулирования – мобильность, которая не всегда есть у автопатруля .

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передае USIonline.com.

Сейчас одновременно будет работать 8 патрульных, – по двое инспекторов в одном экипаже. Всего таких патрульных 16 – они будут работать посменно.

Ребята будут поддерживать общественный порядок в местах наибольшего скопления людей, зонах отдыха, в частности в парках, скверах, пешеходных зонах, – рассказали в патрульной полиции.

Велопатрули горожане смогут увидеть в дневное время, они будут реагировать на вызовы почти во всех тех же случаях, что и автопатрули, но они более мобильны, что является преимуществом.

Отметим, что у велопатрульных с собой будут все необходимые спецсредства и соответствующие административные материалы, поэтому они сразу смогут реагировать и фиксировать правонарушения, чтобы обеспечивать общественный порядок.