Керченские моряки поделились впечатлениями об обсервации

18:01 12.06.2020   Крым

Некрымская прописка керченских моряков «аукнулась» им и при пандемии. Сперва моряки не могли работать, так как крымскую прописку в мире признает только Россия, КНДР, Боливия, Никарагуа и Сирия, а теперь, перепрописавшись на материке, не смогли спокойно вернуться домой.

Керченские моряки, прилетевшие в аэропорт оккупированного Симферополя, поделились с читателями Керчь.ФМ впечатлениями об обсервации.

«Господа мореманы, сначала из за санкций нас сделали изгоем, эту проблему мы решили прописавшись на материк. Теперь практически все моряки не имеют крымской прописки, а по указу главного сан врача госпожи Пеньковской, на всех кто прибывает в Крым, в частности в аэропорт Симферополя, кто не имеет крымской прописки, составляется постановление на помещение в обсерватор на 14 суток. И речь о домашней самоизоляции даже не идёт. Из номеров выходить нельзя, и никого не волнует что у тебя нет тапок, зубной пасты, мыла в номере тоже нет. Вот немного фото из обсерватора в городе Евпатория, на завтрак: макарошки, молочная каша, шайба масла, кусочек ветчины, ложка, вилка, два стакана и сахара два стика, о чае или кофе речь не идёт, наверно сахар нужно сыпать в воду», - написал керчанин.

"Все двери закрывались на ключ. Вечером врач лично приходил и проверял. Но ночью сработала пожарная сирена. Не знаю, что это было - покурил кто-то лишку, или проводка не выдержала. Но факт остается фактом - все двери были закрыты, и случись тогда что серьезное... 

С того дня сначала проверяли закрыты ли двери, а через час открывали", - рассказал другой моряк.



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