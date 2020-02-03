Греція продовжила дію тимчасових посвідок на проживання через величезні черги
|17:45 12.06.2020
|Греция
Греція продовжила термін дії тимчасових посвідок на проживання для осіб, у яких він завершується найближчим часом, щоб вирішити проблему з величезними чергами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Kathimerini.
Греція продовжила дію посвідок на проживання для осіб, у яких термін її дії спливає між 1 липня та 30 вересня. Дію їхніх дозволів проживати в країні продовжили до 31 жовтня.
Таке рішення прийняло міністерство міграції у зв’язку з тим, що перед службою з питань притулку третій день поспіль формуються черги із сотень людей – мігрантів та біженців, у яких спливає термін дії тимчасових посвідок. Деякі не розходилися навіть вночі, щоб не втратити своє місце у черзі.
У зв’язку з цією ситуацією на адресу міністерства почала лунати критика, зокрема й через те, що такі скупчення людей збільшують ризик зараження коронавірусом.
Окрім продовження терміну дії посвідок, з 15 червня процедуру зроблять доступною онлайн, розповів міністр з питань міграції Нотіс Мітаракіс.
Крім того, додав він, з понеділка біженці та мігранти, які проживають у спеціальних таборах, зможуть звернутися за продовженням своїх посвідок до адміністрації.
Як повідомлялося раніше, днями з Греції надходили повідомлення про збільшення кількості шукачів притулку, які намагаються потрапити до Греції з території Туреччини.
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