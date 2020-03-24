Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
|17:15 12.06.2020
|Армения
Вірменія на 1 місяць продовжила надзвичайний стан, запроваджений для стримування поширення коронавірусу, через продовження епідемії в країні.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Армении", про це оголосив прем’єр країни Нікол Пашинян.
Уряд Вірменії вирішив на місяць продовжити надзвичайний стан через продовження епідемії в країні - до 13 липня.
З початку червня епідемія в країні почала посилюватися: з 2 червня, добовий приріст заражень різко зріс і відтоді лише декілька разів опускався до менше 500 нових хворих за добу. Рекордне зростання зафіксували 5 червня – 766 нових хворих.
Зазначимо, що населення Вірменії приблизно дорівнює населенню Києва – близько 3 мільйонів осіб.
За останню добу у Вірменії зафіксували 612 нових заражень коронавірусом та 18 смертей.
Ще 4 червня прем’єр повідомив, що лікарні не встигають приймати пацієнтів, які потребують госпіталізації
За його словами, кількість місць продовжили збільшувати, але на сьогодні ситуація залишається критичною.
"Сто осіб знаходяться у критичному стані, лікарні переповнені, а з 239 ліжок у реанімаціях зайняті 204", - заявив Пашинян.
Загальна кількість заражень в країні досягла 15281, з них померли – 258, одужали близько 5640, продовжують лікування – близьо 9300.
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