Популярний журналіст зізнався, що отримав паспорт РФ в анексованому Криму
|17:01 12.06.2020
|Крым
Український журналіст з Криму Павло Казарін зізнався, що отримав у 2014 році на анексованому півострові російський паспорт.
Про це він написав у Facebook, повідомляє УНІАН.
За його словами, хотів залишитися в Криму через батьків. Проте, зазначає Казарін, паспорт так і не знадобився.
«Тим літом я буду виїжджати на материк за українськими документами. А ще трішки пізніше стане зрозуміло, що з Криму прийдеться виїжджати назавжди», – пише він.
Казарін додав, що російський паспорт був потрібен, аби жити в окупованому Криму. «Коли я звідти поїхав – потреба у ньому відпала. Останні два роки я буду збирати довідки для виходу з російського громадянства», – пояснив він, зауваживши, що процедура триває і до нині.
Напередодні Дня Росії у Харкові перед консульством РФ з'явився мурал з емблемою Департаменту контррозвідки, а в Києві, Львові та Одесі — тематичні бігборди.
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