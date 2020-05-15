Український журналіст з Криму Павло Казарін зізнався, що отримав у 2014 році на анексованому півострові російський паспорт.

Про це він написав у Facebook, повідомляє УНІАН.

За його словами, хотів залишитися в Криму через батьків. Проте, зазначає Казарін, паспорт так і не знадобився.

«Тим літом я буду виїжджати на материк за українськими документами. А ще трішки пізніше стане зрозуміло, що з Криму прийдеться виїжджати назавжди», – пише він.

Казарін додав, що російський паспорт був потрібен, аби жити в окупованому Криму. «Коли я звідти поїхав – потреба у ньому відпала. Останні два роки я буду збирати довідки для виходу з російського громадянства», – пояснив він, зауваживши, що процедура триває і до нині.

Напередодні Дня Росії у Харкові перед консульством РФ з'явився мурал з емблемою Департаменту контррозвідки, а в Києві, Львові та Одесі — тематичні бігборди.



