Про відновлення роботи всіх контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим

16:41 12.06.2020   Крым

Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду було ухвалено рішення про відновлення роботи всіх контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим та м. Севастополь. З 15 червня 2020 року буде відновлено роботу КПВВ «Каланчак», «Чонгар» та «Чаплинка».

«Проведено ряд консультацій з Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративній межі з Кримом. Результатом перемовин стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня», – повідомив Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков Олексій.

Для громадян, які перетинають межу, скасовується обов’язкова обсервація, проте, обов’язковим залишається необхідність дотримуватись проти епідеміологічних вимог – це контроль температури тіла і використання захисних масок та рукавичок. Крім того, всі, хто перетинає межу, дає письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома». Порушникам цієї умови загрожує штраф 17 тис грн.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює звернення до командування Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation з метою зміни розкладу роботи пунктів в’їзду-виїзду в Донецькій та Луганській областях. Мета – змінити час роботи пунктів з урахуванням погодних умов та сонячної активності.

Тривале перебування на відкритому повітрі під сонцем може спричинити шкоду громадянам, особливо тим, які мають хронічні хвороби. Пропонується дозволити перетинати кордон в ранкові та вечірні часи, але з обов’язковим дотримання всіх протиепідеміологічних заходів.

Нагадаємо, в Україні на даний час діє режим адаптивного карантину. Розуміючи, що за період жорстких обмежень на пересування у людей накопичилося багато проблем гуманітарного характеру, було прийнято рішення з 10 червня відновити роботу КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» у регламентованому режимі.

Також, Урядом було прийнято рішення, яке дозволяє дітям, які прямують на підконтрольну територію для участі в #ЗНО не проходити обсервацію. Аналогічні послаблення розповсюджуються і на одну особу, що супроводжує кожного з абітурієнтів. Всі вони при наявності відповідних документів матимуть можливість перетину лінії розмежування.



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