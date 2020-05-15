Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що окупаційний «суд» продовжує відмовляти у допуску до «справи», порушеної проти нього у Криму, адвокату Миколі Полозову. Також окупанти заявили про те, що «не мають можливості» дзвонити учаснику «судового процесу» Рефату Чубарову, який нині перебуває на території материкової частини України.

Про це Рефат Чубаров написав у своєму Facebook, повідомляє ATR.

«У катастрофічно збіднілих від падіння цін на нафту російських карателів немає грошей, щоб дзвонити учасникам судового процесу. Російський окупаційний суд вперто не дозволяє адвокату Полозову виступити в статусі мого захисника у кількох порушених проти мене кримінальних справах. <...> Раніше, суд відмовив Полозову через те, що я не вказав адресу, за якою суд міг би зі мною комунікувати. У відповідь на таке «зауваження» суду я надав для зв'язку зі мною номер свого мобільного телефону. Тепер виявилося, що «у суду відсутня технічна можливість здійснювати телефонні дзвінки за межі РФ для повідомлення учасників процесу, тому необхідно вказувати адресу місця знаходження», — повідомив очільник Меджлісу.