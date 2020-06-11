Політв'язню, фігуранту «справи про так званий тероризм» (перша сімферопольська група) Теймуру Абдулаєву у російській колонії вчергове продовжили термін утримання у штрафному ізоляторі, на цей раз — до 20 червня. Кримський татарин перебуває у ШІЗО виправної колонії у Башкортостані 93 дні.

Про це активістам «Кримської солідарності» повідомила дружина політв’язня Аліме Абдуллаєва. Вона розповіла, що чоловікові не пояснюють причини продовження терміну утримання у ШІЗО. Також жінка додала, що в ізоляторі Теймура Абдуллаєва почали турбувати болі у шлунку.

«На моє запитання, як довго тебе збираються тримати в ШІЗО, Теймур відповів, що чув від одного конвоїра, що зверху був наказ взагалі його звідти не випускати. Окрім того, співробітники колонії почали карати інших в'язнів за те, що ті спілкуються з Теймуром», — розповіла жінка.

Нагадаємо, раніше мати політв’язнів братів Абдуллаєвих Діляра Абдуллаєва повідомила, що попри те, що за законами РФ перебування у штрафному ізоляторі не може перевищувати 15 діб, Теймур Абдуллаєв утримується у російському ШІЗО понад двох місяців, а його брату — Узеїру Абдуллаєву — вже тричі продовжували термін утримання у спецблоці колонії у Башкортостані.

У березні стало відомо, що фігурантів «справи про так званий тероризм» (перша сімферопольська група) Узеїра і Теймура Абдуллаєвих етапували у колонії російського міста Славута (Башкортостан), де вони відбуватимуть покарання.

Як відомо, у жовтні 2016 року силовики в окупованому Криму відразу у декількох районах провели обшуки у будинках кримських татар. Тоді ФСБ затримала Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова, Айдера Салєдінова, братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих. Їх звинуватили у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір» (заборонена в РФ). Кримських татар заарештували та згодом етапували до Росії.

У червні 2019 року суд в РФ виніс вирок фігурантам цієї «справи». А у грудні того ж року Верховний суд у Москві скоротив усім шістьом терміни ув'язнення на пів року. Так, Теймур Абдуллаєв був засуджений до 16 років і 6 місяців, Узеїр Абдуллаєв — 12 років і 6 місяців, Рустем Ісмаїлов — 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов — 11 років і 6 місяців, Айдер Салєдінов — 11 років і 6 місяців ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.