«Кримінальна справа» проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва — це очевидна спроба заплямувати його репутацію з боку Росії.

Про це під час онлайн-засідання Постійної ради у Женеві заявив посол США в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор, повідомляє QHA.

Гілмор підкреслив, що РФ продовжує репресії проти етнічних та релігійних меншин, зокрема кримських татар.

Цього тижня російська влада передала нову «кримінальну справу» проти Джемілєва за заочним судовим процесом. Це чергове очевидне зусилля Росії виставити його особисто та кримськотатарський народ загалом як злочинців та екстремістів у відплату за протидію окупації, — сказав посол.

Також він засудив незаконні обшуки та арешти, переслідування кримських татар та свідків Єгови в окупованому Росією Криму. «Ми аплодуємо Нацполіції України в Криму за відкриття кримінального провадження щодо цих рейдів. Одного разу людей, які беруть участь у цих набігах, притягнуть до відповідальності», — зауважив Гілмор.