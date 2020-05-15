"Одного разу людей, які беруть участь у цих набігах, притягнуть до відповідальності", — зауважив Гілмор
|15:21 12.06.2020
|Крым
«Кримінальна справа» проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва — це очевидна спроба заплямувати його репутацію з боку Росії.
Про це під час онлайн-засідання Постійної ради у Женеві заявив посол США в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор, повідомляє QHA.
Гілмор підкреслив, що РФ продовжує репресії проти етнічних та релігійних меншин, зокрема кримських татар.
Цього тижня російська влада передала нову «кримінальну справу» проти Джемілєва за заочним судовим процесом. Це чергове очевидне зусилля Росії виставити його особисто та кримськотатарський народ загалом як злочинців та екстремістів у відплату за протидію окупації, — сказав посол.
Також він засудив незаконні обшуки та арешти, переслідування кримських татар та свідків Єгови в окупованому Росією Криму. «Ми аплодуємо Нацполіції України в Криму за відкриття кримінального провадження щодо цих рейдів. Одного разу людей, які беруть участь у цих набігах, притягнуть до відповідальності», — зауважив Гілмор.
Ще на цю тему:
"Температуру міряють, стоячи через двері" - Джеміль Гафаров
У окупантів бракує грошей на дзвінки учасникам «судового процесу» — Чубаров про «справу» у Криму
Політв’язень Теймур Абдуллаєв понад трьох місяців утримується у ШІЗО
ФСБ затримала кримського татарина на окупованому півострові
«Суд» оставил под стражей до 15 сентября фигурантов по «делу Хизб ут-Тахрир» (вторая симферопольская группа)
Политзаключенным красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» снова продлили арест. До 14 сентября
У російській колонії оперативники пропонували співпрацю політв'язню Теймуру Абдулаєву
Джемілєв: справу проти мене використовують для подальшого витіснення кримських татар