У Криму планують запустити насос для відкачування води з артезіанських свердловин – ЗМІ

15:01 12.06.2020   Крым

Підконтрольна Росії влада Криму планує 12 червня «урочисто» запустити насос для подачі води із свердловин для Сімферополя.

Про це повідомляє провладний телеканал «Крым24», передає  Радіо Свобода.

«Сьогодні відбудеться запуск насосного агрегату для подачі додаткового водопостачання від артезіанських свердловин у водопровід Сімферополя. Відкриє захід глава Криму Сергій Аксенов (російський глава Криму – КР)», – інформує телеканал.

Раніше повідомлялося, що голова Держкомводгоспу підконтрольного Росії уряду Криму Ігор Вайль провів засідання Науково-технічної ради щодо вирішення вододефіциту для Сімферополя, Севастополя і населених пунктів Сімферопольського району за рахунок поверхневих джерел води.

Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк вважає, що запаси водосховищ Криму настільки малі, що влітку доведеться оголошувати надзвичайну ситуацію на півострові.

"Глава" Криму Сергій Аксенов стверджує, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.

У Постійному представництві президента України в АРК повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.



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