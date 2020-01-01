Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, разработанный инженерами компании Baykar, установил новый рекорд общего налета.

Об этом в своем Twitter написал технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар, передает enovosty.com/news.

По его словам, БПЛА Bayraktar TB2 налетал 200 тысяч часов, является рекордным показателем для турецкой авиации.

«Мы свободны и независимы в воздушном пространстве», — написал Байрактар.



