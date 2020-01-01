Новый рекорд ударных турецких беспилотников Bayraktar
|14:41 12.06.2020
|Турция
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, разработанный инженерами компании Baykar, установил новый рекорд общего налета.
Об этом в своем Twitter написал технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар, передает enovosty.com/news.
По его словам, БПЛА Bayraktar TB2 налетал 200 тысяч часов, является рекордным показателем для турецкой авиации.
«Мы свободны и независимы в воздушном пространстве», — написал Байрактар.
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