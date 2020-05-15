В "министерстве" курортов и туризма оккупированного Крыма отметили, что жители соседней России могут начинать бронировать отдых на полуострове с 1 июля. При этом, как утверждает чиновник, число обращений от россиян, которые интересуются отдыхом на крымских курортах, выросло в 20 раз.

«География респондентов очень широка. Алтай, Пенза, Ижевск, Мурманск, Магадан – звонки поступают почти со всех регионов Российской Федерации. Но больше всего обращений – от жителей Москвы и Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении ведомства, передают Крым.Реалии.

Здесь также уточнили, что с 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в оккупированных Крыму и Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели.

А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых жителей соседней России.