Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает намерение России провести референдум по вопросу изменений в конституцию в аннексированном Крыму и призывает Евросоюз продемонстрировать жесткую реакцию на действия Москвы.

Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, информирует enovosty.com/news.

По его словам, планы России по референдуму в Крыму – серьезное нарушение международных правовых норм. Следовательно, ЕС должен жестко отреагировать и усилить давление на Москву по всем направлениям.

«Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма», — заявил Кулеба.

Отметим, в этом году в России должен пройти референдум, в рамках которого россияне выскажут свое мнение касательно изменений в российскую конституцию относительно обнуления сроков президентства Владимира Путина.

Голосование должны провести и на территории оккупированного Крыма, которую РФ аннексировала в марте 2014 года.