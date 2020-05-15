В Украине призвали ЕС жестко отреагировать на действия России в оккупированном Крыму
|14:01 12.06.2020
|Крым
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает намерение России провести референдум по вопросу изменений в конституцию в аннексированном Крыму и призывает Евросоюз продемонстрировать жесткую реакцию на действия Москвы.
Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, информирует enovosty.com/news.
По его словам, планы России по референдуму в Крыму – серьезное нарушение международных правовых норм. Следовательно, ЕС должен жестко отреагировать и усилить давление на Москву по всем направлениям.
«Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма», — заявил Кулеба.
Отметим, в этом году в России должен пройти референдум, в рамках которого россияне выскажут свое мнение касательно изменений в российскую конституцию относительно обнуления сроков президентства Владимира Путина.
Голосование должны провести и на территории оккупированного Крыма, которую РФ аннексировала в марте 2014 года.
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