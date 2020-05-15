В Украине призвали ЕС жестко отреагировать на действия России в оккупированном Крыму

14:01 12.06.2020   Крым

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает намерение России провести референдум по вопросу изменений в конституцию в аннексированном Крыму и призывает Евросоюз продемонстрировать жесткую реакцию на действия Москвы.

Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, информирует enovosty.com/news.

По его словам, планы России по референдуму в Крыму – серьезное нарушение международных правовых норм. Следовательно, ЕС должен жестко отреагировать и усилить давление на Москву по всем направлениям.

«Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма», — заявил Кулеба.

Отметим, в этом году в России должен пройти референдум, в рамках которого россияне выскажут свое мнение касательно изменений в российскую конституцию относительно обнуления сроков президентства Владимира Путина.

Голосование должны провести и на территории оккупированного Крыма, которую РФ аннексировала в марте 2014 года.

 

 



Ще на цю тему:

20:50 12.06.2020
Посол США в ОБСЄ нагадав Росії слова Путіна про те, що Крим – це Україна
19:15 12.06.2020
﻿Полозов: Не думаю, що Кремль захоче просто так віддати українського військового, затриманого росіянами поблизу кордону із Кримом
19:01 12.06.2020
Війна почалася з Криму. Зеленський має намір повернути на порядок денний питання деокупації півострова
18:30 12.06.2020
Політв’язень Котов, який виступав проти анексії Криму, став лауреатом премії Нємцова
18:07 12.06.2020
Михайло Гончар: весна-2020 на крилах «чорних лебедів»
13:21 12.06.2020
"Росія продовжує репресії проти етнічних і релігійних меншин" - Гілмор
09:30 12.06.2020
Україна в ОБСЄ вимагала від Росії звільнити викраденого біля Криму військового
20:45 11.06.2020
РФ намагається легалізувати анексію Криму на всіх майданчиках - генконсул у Стамбулі
14:15 11.06.2020
"Свидетель Иеговы" из Керчи после обысков и задержания подал жалобу в "правоохранительные органы"
09:00 11.06.2020
В Крыму четыре дня подряд стоит рекордная жара
21:01 10.06.2020
Помпео критикує Росію за призов до армії жителів Криму і закликає повернути півострів Україні
20:30 10.06.2020
Россия нарушает свободу вероисповедания в Крыму – отчет Госдепартамента США
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 12.06.2020
Греція продовжила дію тимчасових посвідок на проживання через величезні черги
19:45 11.06.2020
В Греции сообщают о росте потока нелегальных мигрантов
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 12.06.2020
Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 12.06.2020
У Німеччині побоюються, що санкції США щодо "Північного потоку-2" вдарять по держорганах
12:45 12.06.2020
Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру
11:45 12.06.2020
Пандемія: у Росії вже понад 510 тисяч інфікованих COVID-19, за добу померли ще 183 людини
21:00 11.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 10 , 11 июня
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 12.06.2020
США залишили Туреччину без винищувачів F-35 через купівлю російських С-400
14:41 12.06.2020
Новый рекорд ударных турецких беспилотников Bayraktar
12:16 12.06.2020
У Туреччині берегова охорона підібрала мігрантів, які не змогли потрапити у Грецію
10:45 12.06.2020
У Туреччині за зв’язки з FETO засудили працівника консульства США
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 12.06.2020
У Сімферополі обрали запобіжний захід затриманим у справі про «теракт на ринку»
20:50 12.06.2020
Посол США в ОБСЄ нагадав Росії слова Путіна про те, що Крим – це Україна
20:40 12.06.2020
Україна відкрила пункти пропуску в аеропортах і дозволила в'їзд іноземцям
20:20 12.06.2020
"Температуру міряють, стоячи через двері" - Джеміль Гафаров
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд