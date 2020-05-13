Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
|13:41 12.06.2020
|Молдова
Вчора в країні було зафіксовано антирекорд - 296 нових випадків COVID-19, сьогодні вже 406.
Уряд Молдови, тем не менше, не збирається посилювати карантині обмеження, передає Балканський оглядач.
Прем'єр-міністр країни Йон Кіку заявив, що у Молдови немає ресурсів для підтримки економіки на випадок нового посилення карантину, і тому вся економічна активність в країні буде поновлена до 30 червня, та закликав громадян дотримуватися протиепідемічних правил та берегти здоров'я.
На 6.00 ранку 12 червня ситуація в Молдові така:
10727 (+406) - заражені COVID-19.
1847 (+20) - з них медпрацівники.
Найбільше заражених - 95 - в Кишиневі.
375 - померли.
339 (+31) - у важкому стані.
23 - в критичному (на ШВЛ).
779 - стан середньої тяжкості.
40625 - під наглядом.
6072 - вилікувалися.
1802 - проведено тестів.
Населення Молдови - 3,549 млн.
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