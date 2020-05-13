Вчора в країні було зафіксовано антирекорд - 296 нових випадків COVID-19, сьогодні вже 406.

Уряд Молдови, тем не менше, не збирається посилювати карантині обмеження, передає Балканський оглядач.

Прем'єр-міністр країни Йон Кіку заявив, що у Молдови немає ресурсів для підтримки економіки на випадок нового посилення карантину, і тому вся економічна активність в країні буде поновлена до 30 червня, та закликав громадян дотримуватися протиепідемічних правил та берегти здоров'я.

На 6.00 ранку 12 червня ситуація в Молдові така:

10727 (+406) - заражені COVID-19.

1847 (+20) - з них медпрацівники.

Найбільше заражених - 95 - в Кишиневі.

375 - померли.

339 (+31) - у важкому стані.

23 - в критичному (на ШВЛ).

779 - стан середньої тяжкості.

40625 - під наглядом.

6072 - вилікувалися.

1802 - проведено тестів.

Населення Молдови - 3,549 млн.