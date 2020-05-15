"Росія продовжує репресії проти етнічних і релігійних меншин" - Гілмор
|13:21 12.06.2020
|Крым
У четвер, 11 червня, посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Росія продовжує репресії проти етнічних і релігійних меншин в окупованому Криму, а "справа" проти Мустафи Джемілєва - це ще одна спроба звинуватити кримськотатарський народ через їх опозицію анексії.
"Росія продовжує репресії проти етнічних і релігійних меншин, в тому числі кримських татар і «Свідків Єгови». На цьому тижні російська влада передала (в суд) нову кримінальну справу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва для заочного процесу. Це ще одна спроба звинуватити його і кримськотатарський народ через їх опозицію окупації", - зазначив Гілмор, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Посол підкреслив, що одного разу люди, які беруть участь в рейдах в окупованому Криму, будуть притягнуті до відповідальності.
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