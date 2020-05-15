Так называемое «министерство имущественных и земельных отношений» Крыма с начала лета пытается сдать в аренду 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения фермерской деятельности.

Участки предлагаются в Нижнегорском, Ленинском, Красногвардейском и Джанкойском районах. Целевое назначение использования участков: выращивание сельхозкультур, заготовка сена и выпас сельхозживотных, животноводство. Об этом сообщает пресс-служба «министерства», передает Флот2017.

В Нижнегорском районе в с. Акимовка предлагается в аренду участок площадью 166 919 кв. м. под выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

В Красногвардейском районе для выращивания зерновых культур предлагается в аренду земельный участок, общая площадь которого 400 000 кв. м.

В Ленинском районе в с. Октябрьское для кошения трав, сбора и заготовки сена, а также для выпаса сельскохозяйственных животных сдается в аренду участок площадью 331 890 кв. м. А также для ведения животноводства есть участок 72 143 кв. м.

Джанкойский район лидирует по количеству предлагаемых земельных участков для ведения сельского хозяйства. В аренду сдаются 7 участков, в частности в с. Ермакове к аренде подготовлены 4 участка.

В с. Яснополянское сдается участок площадью 1 460 062 кв. м.

В с. Луганское предлагается участок для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур площадью 85 153 кв. м.

В Заречном — 693 744 кв. м.

В с. Ермаково предлагаются 4 участка площадью от 165 тыс.кв.м до 460 тыс.кв.м.