«Минимущество» оккупированного Крыма пытается сдать в аренду фермерам 11 земельных участков
|13:01 12.06.2020
|Крым
Так называемое «министерство имущественных и земельных отношений» Крыма с начала лета пытается сдать в аренду 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения фермерской деятельности.
Участки предлагаются в Нижнегорском, Ленинском, Красногвардейском и Джанкойском районах. Целевое назначение использования участков: выращивание сельхозкультур, заготовка сена и выпас сельхозживотных, животноводство. Об этом сообщает пресс-служба «министерства», передает Флот2017.
В Нижнегорском районе в с. Акимовка предлагается в аренду участок площадью 166 919 кв. м. под выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
В Красногвардейском районе для выращивания зерновых культур предлагается в аренду земельный участок, общая площадь которого 400 000 кв. м.
В Ленинском районе в с. Октябрьское для кошения трав, сбора и заготовки сена, а также для выпаса сельскохозяйственных животных сдается в аренду участок площадью 331 890 кв. м. А также для ведения животноводства есть участок 72 143 кв. м.
Джанкойский район лидирует по количеству предлагаемых земельных участков для ведения сельского хозяйства. В аренду сдаются 7 участков, в частности в с. Ермакове к аренде подготовлены 4 участка.
В с. Яснополянское сдается участок площадью 1 460 062 кв. м.
В с. Луганское предлагается участок для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур площадью 85 153 кв. м.
В Заречном — 693 744 кв. м.
В с. Ермаково предлагаются 4 участка площадью от 165 тыс.кв.м до 460 тыс.кв.м.
Ще на цю тему:
Украинский суд отказался выносить российскую телеведущую Варнаву из "черного списка"
Оккупанты Крыма утверждают, что спрос туристов из соседней России на отдых вырос в 20 раз
Екокатастрофа в Армянську може повторитися: Куніцин попередив про небезпеку в Криму
Мост в оккупированный Крым поставил под угрозу работоспособность порта Керченского порта
В оккупированном Крыму предотвращен теракт
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как оккупированный Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона
По количеству выбросов китообразных на крымское побережье 2020 год бьет все рекорды
Последствия аннексии Крыма разочаровали россиян / Опрос