Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію

12:30 12.06.2020   Румыния

Румунія створить список країн, після повернення з яких не потрібно буде залишатися на самоізоляції та з якими в першу чергу відновлять авіасполучення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це вчора оголосив прем’єр Людовик Орбан.

Прем’єр-міністр Людовик Орбан заявив, що Румунія планує з 15 червня скасувати обов’язкову самоізоляцію для людей, які повертаються з країн з безпечнішою епідемічною ситуацією.

Ці країни також стануть першими, з якими буде відновлено регулярні пасажирські авіарейси.

Критерії складання списку таких країн ще має визначити Національний інститут громадського здоров’я, орієнтуючись на загальноєвропейську методику. Одним з основним з них буде середнє добове зростання кількості нових хворих  країні протягом останніх 14 днів.

За словами прем’єра, до цього списку увійдуть такі країни, як Греція, Австрія та Болгарія.

Нагадаємо, вчора Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня. 



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