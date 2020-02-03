У Туреччині берегова охорона підібрала мігрантів, які не змогли потрапити у Грецію

12:16 12.06.2020   Турция

У Туреччині берегова охорона підібрала 42 мігрантів, які не змогли потрапити човном на територію Греції.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Anadolu Agency.

Берегова охорона Туреччини увечері в четвер врятувала 42 шукачів притулку, які намагалися резиновим човном дістатися на територію Греції. Як повідомляється, їм не дала висадитися грецька берегова охорона. Мігрантів підібрали поблизу міста Фокея.

Як повідомлялося раніше, днями з Греції надходили повідомлення про збільшення кількості шукачів притулку, які намагаються потрапити до Греції з території Туреччини.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр цивільного захисту Міхаліс Хризохоїдіс  повідомляв, що Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від нелегальних мігрантів.



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