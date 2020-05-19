Пандемія: у Росії вже понад 510 тисяч інфікованих COVID-19, за добу померли ще 183 людини
|11:45 12.06.2020
|Россия
У Росії за останню добу зареєстровано 8987 нових випадків зараження COVID-19 в 84 регіонах, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом.
Про це пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.
Напередодні приріст склав 8779 осіб. Загальна кількість хворих досягла 511 423.
“За останню добу в Росії виявлено 8 987 хворих новою коронавірусною інфекцією у 84 регіонах, з них 3 216 випадків (35,8%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 511 423 хворих в 85 регіонах”, — повідомили в оперативному штабі.
Також за добу зафіксовано 183 летальні випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померли 6 715 осіб.
“За останню добу в Росії виписано з лікарень по одужанню від коронавірусної інфекції 8 220 осіб. Всього в країні кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 269 370 осіб”, — зазначили там.
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