Міністерство закордонних справ України вітає принципову позицію американських партнерів щодо санкцій проти «Північного потоку-2», зокрема представлений 5 червня у Конгресі США двопартійний законопроект щодо розширення санкцій проти «Північного потоку-2».



Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю «Главкому» сказав, що міністерство підтримує активний діалог з Конгресом незалежно від партійної приналежності конгресменів.



«Ми справді бачимо в реалізації проекту «Північний потік-2» загрозу енергетичній безпеці всієї Європи, а не лише для України», – зазначив дипломат.



Євген Єнін зазначив, що минулого тижня міністр закордонних справ запровадив посаду координатора з санкцій. Ним став Олексій Макєєв, дуже досвідчений дипломат, завданням якого є забезпечення координації з іншими органами державної влади в питаннях санкційних режимів. Крім того, він забезпечує контакт з усіма іноземними партнерами в цій сфері.



«Щодо Риторики російської сторони з приводу антигуманності санкційних режимів в умовах пандемії, то слід чітко розуміти, що всі санкції стали наслідком грубого порушення норм міжнародного права саме російською стороною. Відповідно російська сторона, яка припустилася таких грубих порушень, має всі можливості для того, щоб припинити ці порушення і тоді це знайде відповідне відображення в санкційній політиці інших держав. Як європейських, так і Сполучених Штатів. Санкції не є самоціллю. Вони є механізмом підвищення ціни, яку платить російська сторона за грубе порушення норм та режимів міжнародного права», – сказав дипломат.





Будівництво «Північного потоку–2» зупинилося в грудні 2019 року. Сполучені Штати ввели санкції, записавши їх окремим рядком у свій оборонний бюджет-2020 року, проти компаній-підрядників, які займалися глибоководним укладанням труб по дну Балтійського моря. Компаній, які співпрацювали з «Газпромом», було дві: швейцарська Allseas Group і італійська Saipem. Не чекаючи, поки Дональд Трамп офіційно підпише оборонний бюджет із санкціями проти російської труби, європейські компанії вийшли з проекту.



Нагадаємо, Україна заблокувала в ООН резолюцію Російської Федерації про послаблення санкцій у зв'язку з кризою за пандемії коронавірусу. Українська делегація перервала «процедуру мовчання» і заблокувала російську ініціативу.



Раніше МЗС України заявив, що не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі економічної кризи. Глава МЗС зазначив, що в даний час Росія проводить агітаційну кампанію із закликом скасувати всі санкції.



Постійний представник Росії при ООН заявив, що позиція української сторони з запропонованої Росією резолюції Генасамблеї ООН про послаблення санкцій підриває міжнародну кооперацію в боротьбі з поширенням коронавірусу. У заяві говориться, що прийняття документа про послаблення санкцій «принесло б користь багатьом країнам, що розвиваються, які знаходяться в уразливому становищі».



Федеральне мережеве агентство ФРН планує відхилити заявку Nord Stream 2 («Північний потік–2») на звільнення від норм газової директиви ЄС. Як повідомляє видання Handelsblatt, за документом, який регулятор направив учасникам процесу, газопровід не відповідає передумовам закону ФРН про енергетичне господарство, які дозволили б звільнити його від регулювання.