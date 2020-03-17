По состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19. За сутки - 683 новых случая. 16 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.Нет, об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

В Украине зафиксировали 683 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Днем ранее сообщалось о "рекордных" 689 новых случаях заболевания COVID-19, 10 июня - о 525 новых случаях.

За сутки умерли 16 пациентов (стуками ранее - 21), всего - 870.

За последние сутки выздоровели 426 человек (сутками ранее - 372), всего - 13 567.

Всего в Украине сейчас болеют 15316 человек, что на 241 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (112) области, Киеве (95), Винницкой (81), Ривненской (56), Харьковской (52) и Волынской (47) областях.

В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.