Представители ФСБ России отпустили задержанного в Балаклавском районе Крыма Руслана Бекирова под подписку о невыезде.

Об этом «Крымской солидарности» сообщила адвокат Оксана Железняк.

«Сегодня в следственном отделе ФСБ был произведен допрос Бекирова Руслана по обстоятельствам возбужденного на него уголовного дела по части первой статьи 307 УК России (дача заведомо ложных показаний). На данный момент он находится под подпиской о невыезде. В понедельник ему назначены следственные действия, а именно фонографическая и психиатрическая экспертизы», – сказала адвокат.

Как сообщил сам Бекиров, дело возбуждено из-за разницы в письменных и устных показаниях, которые он давал на этапе досудебного следствия и в суде в качестве свидетеля по уголовному делу Энвера Сейтосманова, осужденного в декабре 2019 года на 17 лет колонии строгого режима. От дачи показаний сегодня Руслан Бекиров отказался, сославшись на ст. 51 Конституции России.

В августе прошлого года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону в судебном процессе по делу жителя Севастополя Энвера Сейтосманова, обвиняемого в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», Бекиров опроверг свои письменные показания и заявил, что давал показания под угрозами со стороны следователей ФСБ.

В октябре прошлого года Военно-следственный комитет России в Крыму проводил доследственную проверку в отношении сотрудников ФСБ России, которые допрашивали Бекирова.