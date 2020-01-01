У Туреччині за зв’язки з FETO засудили працівника консульства США
|10:45 12.06.2020
|Турция
Турецький суд виніс вирок та присудив майже 9 років позбавлення волі у справі працівника консульства США в Стамбулі за звинуваченням у тероризмі та зв’язках з організацією FETO.
Про це повідомляє СNN Türk, передає Укрінформ.
"Метін Топуз був затриманий 25 вересня 2017 року за звинуваченням у зв'язку з терористами Фетуллаха Гюлена. Його засудили до 8 років та 9 місяців в'язниці за сприяння збройній терористичній організації", - повідомляє телеканал.
Було встановлено, що він вчинив злочини, пов’язані з наданням інформації, зокрема для здійснення політичного чи військового шпигунства, "незаконне записування персональних даних", "порушення конфіденційності", тощо.
У США вже критично поставилися до такого рішення турецького уряду.
Як відомо, організація FETO і її лідер, що перебуває в добровільному вигнанні у США, Фетуллах Гюлен, звинувачуються Анкарою в організації путчу 15 липня 2016 року, в результаті якого 251 людина загинула і близько 2200 дістали поранення.
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