Бывший премьер-министр Крыма, экс-председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей Куницын уверен, что запасы пресной воды в аннексированном Россией Крыму практически исчерпаны, их может хватить лишь на два месяца. Из-за этого в Кремле могут решиться на военную эскалацию и Украине нужно быть готовой к этому.

Такое мнение Сергей Куницын высказал в эфире Obozrevatel.tv, передают Крым.Реалии.

«Ситуация с водой критическая, без Украины они не смогут эту проблему решить, потому что объективно такого объема воды не существует. Они не могут, как в Сингапуре, потратить $100 млрд долларов на то, чтобы опреснять морскую воду», – отметил Куницын.

По его словам, пресной воды которую сейчас берут из скважин в Крыму уже не хватает из-за растущего количества населения полуострова.

«Россия может пойти на некие действия, военную эскалацию. Херсон им не нужен, им нужно Каховское море и шлюзы в районе Таврийска и Каховки, потому что без этого воду в Крым не подашь. На этот аспект надо обращать серьезное внимание, потому что мы уже убедились и по Крыму, и по Донбассу... Тогда тоже никто не ожидал, но это произошло. Надо быть наготове», – считает Куницын.

Подобного рода опасения высказываются политиками и экспертами не первый раз. При этом российская сторона никак не реагирует на высказывания о возможном военном наступлении и вероятном захвате Северо-Крымского канала.