МБАКи «Бердянск» и «Аккерман» зашли на судоремонт
|10:15 12.06.2020
|Украина
Малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВСУ «Бердянск» и «Аккерман» зашли на Николаевский судостроительный завод на ремонт.
Об этом сообщается на ФБ-странице «Николаев-город корабелов», передает Флот2017.
«Аккерман» пройдет плановый ремонт.
А «Бердянск» ждет полное восстановление конструкций корпуса, систем и механизмов для устранения повреждений, полученных во время вооруженного захвата российским агрессором в Керченском проливе.
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