Екокатастрофа в Армянську може повторитися: Куніцин попередив про небезпеку в Криму
|10:01 12.06.2020
|Крым
Підприємства хімічної промисловості, розташовані в містах Армянськ та Красноперекопськ на території анексованого Криму, критично потребують води з Північно-Кримського каналу.
В даний час склалася ситуація, коли в регіоні може виникнути екологічна катастрофа на зразок тієї, яка сталася на заводі "Титан" в 2018 році. Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин.
Він пояснив, що дніпровська вода використовувалася на "Титані" для розведення до безпечної концентрації відходів виробництва двоокису титану.
"Як я розумію, через те, що води немає, рівень кислоти підвищився, і це мало не призвело до екологічної катастрофи. Сильно постраждав Армянськ, прилеглі села", – нагадав Куніцин.
Відповідаючи на запитання, чи може повторитися подібна катастрофа, він сказав: "Я думаю, що все можливо".
"На небезпеку екологічної катастрофи варто звернути дуже серйозну увагу, тому що Красноперекопськ і Армянськ – це 45% промислового виробництва всього Криму. На мій погляд, там критична ситуація з водопостачанням. Без України вони не зможуть вирішити цю проблему, тому що об'єктивно такого обсягу води не існує", – підкреслив ексчиновник.
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