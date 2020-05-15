Екокатастрофа в Армянську може повторитися: Куніцин попередив про небезпеку в Криму

10:01 12.06.2020   Крым

Підприємства хімічної промисловості, розташовані в містах Армянськ та Красноперекопськ на території анексованого Криму, критично потребують води з Північно-Кримського каналу.

В даний час склалася ситуація, коли в регіоні може виникнути екологічна катастрофа на зразок тієї, яка сталася на заводі "Титан" в 2018 році. Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин.

Він пояснив, що дніпровська вода використовувалася на "Титані" для розведення до безпечної концентрації відходів виробництва двоокису титану.

"Як я розумію, через те, що води немає, рівень кислоти підвищився, і це мало не призвело до екологічної катастрофи. Сильно постраждав Армянськ, прилеглі села", – нагадав Куніцин.

Відповідаючи на запитання, чи може повторитися подібна катастрофа, він сказав: "Я думаю, що все можливо".

"На небезпеку екологічної катастрофи варто звернути дуже серйозну увагу, тому що Красноперекопськ і Армянськ – це 45% промислового виробництва всього Криму. На мій погляд, там критична ситуація з водопостачанням. Без України вони не зможуть вирішити цю проблему, тому що об'єктивно такого обсягу води не існує", – підкреслив ексчиновник.

 



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