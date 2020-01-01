Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США

09:49 12.06.2020   Молдова

Молдовський олігарх Влад Плахотнюк, який торік виїхав зі своєї батьківщини на тлі зміни уряду, шукав політичного притулку у США. Заяву Плахотнюка було відхилено за позовом, поданим у федеральному суді США.

У січні, через чотири місяці після подання заяви, Плахотнюку було скасовано американську візу. Це сталося після того, як державний секретар США Майк Помпео заявив, що «корупційні дії (Плахотнюка – ред.) підірвали верховенство закону та серйозно поставили під загрозу незалежність демократичних інститутів у Молдові», повідомляє Радіо Свобода.

Плахотнюк подав позов до суду у Нью-Йорку, стверджуючи, що візова заборона позбавила його «належного процесу розгляду притулку і тим самим ставить його життя і свободу під серйозну небезпеку».

У травні 2020 року прокурори Молдови висунули впливовому олігарху та експолітику Владу Плахотнюку звинувачення в масштабному розкраданні та планують вимагати його екстрадиції зі Сполучених Штатів. Про це заявив генеральний прокурор Александру Стояноґло.

За словами Стояноґло, Плахотнюка звинувачують у створенні кримінальної групи, вимаганні та шахрайстві. Він додав, що, щойно обвинувальний акт буде готовий та перекладений англійською, Кишинів буде вимагати екстрадиції Плахотнюка зі США.

Володимир Плахотнюк, за деякими оцінками, є найбагатшою людиною Молдови. Він був членом молдовського парламенту кілька разів, востаннє – з лютого по липень 2019 року.

Плахотнюка пов’язують із так званою «крадіжною століття» – скандалом через зникнення понад 1 мільярда доларів – близько однієї восьмої частини ВВП Молдови – з найбільших банків країни з 2012-го по 2014 рік.

Офіс прокурора заявляв, що звинувачення проти Плахотнюка базується на «незаперечних доказах», які містить звіт міжнародної розвідувальної фірми Kroll, базованої в США.

Документ показує, як компанії та приватні особи, пов’язані з 28-річним бізнесменом Іланом Шором, отримали контроль над трьома найбільшими банками протягом кількох років. Ці кошти були виведені за кордон в ході сумнівних позик, компаній-прокладок, обмінів активами та угод між акціонерами.

Шора, який наразі ймовірно перебуває в Ізраїлі, у 2016 році звинуватили та визнали винним у відмиванні та привласненні коштів. Згідно зі звітом, він видав великі позики у триденний період власним компаніям у листопаді 2014 року.

Також у 2016 році колишнього прем’єр-міністра Влада Філата визнали винним у хабарництві, пов’язаному з крадіжкою. Він відсидів три роки у в’язниці і був звільнений торік, на початку грудня.

За версією прокурорів, що через Шора Плахотнюк вивів 100 мільйонів доларів з колишнього державного банку «Банка де Економії».

Володимир або Влад Плахотнюк втратив вплив на владу після того, як проєвропейський альянс ACUM на чолі з Майєю Санду утворив коаліцію з Партією соціалістів Республіки Молдова. Плахотнюк, якого багато років називали «господарем Молдови», нині залишив територію країни.

5 березня повідомило з посиланням на молдовських та американських посадовців, що останніми місяцями Плахотнюк не раз бував у США, серед того й принаймні один раз уже після того, як Державний департамент запровадив щодо нього візові обмеження. Згодом інформацію про переїзд Плахотнюка до Штатів підтвердило посольство США у Молдові.



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